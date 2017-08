Geen verband aanslagen Catalonië en busje in Rotterdam

Geen verband aanslagen Cataloniƫ en busje in Rotterdam

Er is geen verband tussen het incident met het witte bestelbusje in Rotterdam, dat volgeladen was met gasflessen, en de aanslagen in Spanje. Dat zegt een gerechtelijke bron aan persbureau Reuters. Het Spaanse persbureau Europa Press zegt dat er geen aanwijzingen zijn voor jihadistische banden.