'Geen twijfel mogelijk: de Queen hates Trump'

De Britse majesteit, internationale belichaming van neutraliteit, doet niet aan politiek. Daar heeft ze een regering voor. Maar achter de schermen is ze een meester in manipulatie. Een kanon dat na 66 jaar op de troon beter weet dan wie dan ook, hoe een boodschap over te brengen zonder haar mond open te doen. Neem de hoed die ze droeg bij de troonrede na het referendum over Brexit. In hemelsblauw en met gouden sterren was het onmiskenbaar geïnspireerd door de Europese vlag. Het was de stoffen variant op Alle Menschen werden Bruder. Een kledingstuk dat zei: weg met Brexit, onderdanen ga je schamen.

