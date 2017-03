"Geen regering met PS zonder confederalisme"

Uiteraard is het afwachten wat de kiezer in 2019 doet. Op basis van de laatste peilingen, waarbij de PVDA-PTB fors vooruitgaat in Wallonië, acht De Wever het niet uitgesloten dat het heel moeilijk zal zijn om een federale regering te vormen. Dat kan voor opbod zorgen en vervolgens leiden tot een communautaire doorbraak.

"Als we goede kaarten krijgen van de kiezer en de PS - al dan niet in combinatie met de PVDA-PTB - incontournable wordt, dan stap ik nooit in een regering met de PS zonder integrale uitvoering van onze institutionele blauwdruk", zegt De Wever. Hij heeft het dan uitdrukkelijk over confederalisme. Van een klassieke staatshervorming wil hij niet meer weten. "Dan hebben we nog 36 staatshervormingen en 100 jaar nodig om te komen tot waar we willen. Dat maakt ondertussen de zaken alleen maar complexer en duurder en zorgt voor een groot democratisch deficit", aldus De Wever.