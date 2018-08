Geen ontmoeting tussen Iran en de VS op VN-top in september

Op de vraag van het conservatieve persagentschap Tasnim of Zarif in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York in september een ontmoeting zal hebben met zijn Amerikaanse collega Mike Pompeo, zei de Iraniër: 'Neen, er komt geen ontmoeting'.

Het is de eerste keer dat Iran zo expliciet een ontmoeting afwijst, nadat de Amerikaanse president Donald Trump eerder had aangegeven dat hij zo'n ontmoeting wel zag zitten. 'Rond het recente voorstel van Trump, is onze officiële reactie meegedeeld door ons en door de president. De Amerikanen zijn niet eerlijk en hun verslaving aan sancties laat geen enkele vorm van onderhandelingen toe', aldus Zarif.

De VS hebben dinsdag opnieuw sancties ingevoerd tegen Iran, nadat Washington in mei dit jaar aankondigde uit het nucleair akkoord te stappen.