'Geen geld voor Trumps muur langs Mexicaanse grens'

Toen president Trump eind januari het decreet ondertekende voor de opstart van de bouw van een muur langs de grens met Mexico, kondigde zijn woordvoerder Sean Spicer aan dat de constructie 'zo snel mogelijk' moest beginnen, vermoedelijk binnen 'enkele maanden'. De muur was een van Trumps opvallendste verkiezingsbeloftes en moet illegale immigranten buiten houden. Washington zou de muur in eerste instantie zelf financieren en later door Mexico laten terugbetalen. Het ...