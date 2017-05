Geen echtscheiding op nuchtere maag voor Palestijnen tijdens ramadan

De leider van de Palestijnse islamitische rechtbanken heeft de rechters zondag verzocht geen scheidingen uit te spreken tijdens de ramadan. Hij vreest dat echtparen impulsieve beslissingen nemen wanneer ze tussen zonsopgang en -ondergang niet mogen eten en roken. In een mededeling verzekert Mahmoud Al-Habbash dat hij zich op "ervaring van de voorbije jaren" baseert.

In de vastenmaand, die zaterdag begon, zorgen "sommige moslims voor problemen omdat ze niet gegeten en niet gerookt hebben". Ze nemen dan "snelle en ondoordachte beslissingen", legde Al-Habbash uit. Om dat te vermijden, worden aanvragen voor scheidingen pas na de ramadan bekeken.

Volgens het gerecht neemt het aantal scheidingen bij de Palestijnen toe, vooral door economische moeilijkheden in de bezette gebieden, waar armoede en werkloosheid heersen. In 2015 werden volgens officiële cijfers ruim 50.000 huwelijken voltrokken en meer dan 8.000 scheidingen uitgesproken op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook.