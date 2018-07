Geen echte agenda voor eerste bilaterale ontmoeting tussen Trump en Poetin in Helsinki

Trump zou het onder meer willen hebben over Syrië, Oekraïne en de proliferatie van kernwapens, maar liet ook al verstaan weinig te verwachten van zijn gesprek met Poetin.

Trump deed die uitspraak in een zondag uitgezonden interview met de Amerikaanse zender CBS, dat zaterdag werd opgenomen in Schotland. 'Ik ga met lage verwachtingen, niet met hoge verwachtingen', zei Trump, die aangaf dat de ontmoeting 'niets slechts, en misschien wat goeds' kan opleveren.

Mogelijk zal hij vragen om de uitlevering aan Amerika van de twaalf Russische inlichtingenofficieren die vrijdag aangeklaagd werden voor het hacken van computers van de Amerikaanse Democratische partij, in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. 'Nou, misschien wel. Ik had daar niet aan gedacht, maar ik zal zeker ernaar vragen', antwoordde Trump op de vraag of hij om de uitlevering zou vragen.

In een ander interview dat maandag zal uitgezonden worden door de Britse zender ITV zei Trump dat hij denkt goed te zullen opschieten met zijn Russische collega. 'Voor de Verenigde Staten, en eerlijk gezegd voor het Verenigd Koninkrijk en andere landen, is het een heel goede zaak om op te schieten met Rusland en China en al die andere landen', aldus de Amerikaanse president. Nochtans zijn er voldoende heikele dossiers die de verhoudingen tussen Rusland en de VS onder Poetin en Trump bemoeilijken.

Naast de Russische inmenging bij de verkiezingen is er onder meer de aanhoudende militarisering van de Krim en de oorlog in Syrië.

Via Twitter gaf Trump inmiddels te kennen dat de relatie tussen Washington en Moskou 'nog nooit zo slecht was'. De grote schuldige voor dat dieptepunt is volgens de president het FBI-onderzoek naar de Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. 'Onze relatie met Rusland was NOOIT slechter, met dank aan vele jaren van Amerikaanse dwaasheid en stompzinnigheid en nu, de frauduleuze heksenjacht', raasde de wereldleider.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018

Traditie

De top tussen beide wereldleiders begint maandagmiddag om 12.20 uur Belgische tijd.

Het is een traditie die teruggaat naar de Koude Oorlog, dat de Amerikaanse en de Russische presidenten elkaar ontmoeten in Helsinki wanneer de onderlinge communicatie stroef verloopt. Eerder ontving Helsinki al Bill Clinton en Boris Jeltsin, George H.W. Bush en Michail Gorbatsjov en Gerald Ford en Leonid Brezjnev.

Toch wordt deze ontmoeting niet door alle Finnen gesmaakt. In Helsinki kwamen zondag tussen 2.000 en 2.500 mensen de straat op voor de mensenrechten, en tegen het beleid van Trump en Poetin. Ook maandag zijn er volgens lokale media nog minstens 10 manifestaties gepland in de marge van de ontmoeting.