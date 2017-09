'Gaza is onbewoonbaar geworden voor één miljoen kinderen'

'Een miljoen kinderen in Gaza leven in verschrikkelijke omstandigheden', staat in de mededeling. Zo wordt vermeld dat door het elektriciteitstekort heel wat mensen het islamitische Offerfeest in de duisternis hebben moeten vieren. Door de erbarmelijke omstandigheden kunnen veel kinderen niet slapen, leren of spelen, zo luidt het nog.

De organisatie maakt een opsomming van de problemen die bijdragen tot de slechte leefomstandigheden. Meer dan 740 scholen beschikken absoluut niet over elektriciteit, zo haalt Save the Children onder meer als voorbeeld aan. Daarnaast wordt ook benadrukt dat de mensen in het gebied noodgedwongen gebruik maken van onbehandeld afvalwater en dat ziekenhuizen en andere medische centra zich in een slechte staat bevinden, wat het leven van de kinderen in gevaar brengt.

'De internationale gemeenschap heeft niet gereageerd op het lijden van de Palestijnse kinderen in Gaza', klinkt het streng.

De Gazastrook wordt al sinds 2007 volledig afgesloten van de buitenwereld. Israël had de blokkade ingesteld nadat de islamitische beweging Hamas er de macht had gegrepen. Bovendien houdt ook zijn grensovergang met het gebied gesloten. Save the Children roept Israël nu op om de blokkade weer op te heffen.