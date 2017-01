Gambia: wat een succesverhaal voor Afrika had kunnen worden, draait uit op een vaudeville

In Gambia blijft de weggestemde president Yahya Jammeh ook na het verstrijken van zijn ambtstermijn gewoon op zijn troon zitten, hoewel hij volledig geïsoleerd raakt. Intussen kondigt zijn verkozen opvolger Adama Barrow aan dat hij in de Gambiaanse ambassade in buurland Senegal ingehuldigd wordt. Voor de bevolking is het bang afwachten.