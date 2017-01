Gambia: wapens gevonden in woning ex-president

Dat liet het hoofd van het landenverbond, generaal François Ndiaye, weten.

Volgens het Ecowas-hoofd werden de wapens en munitie in beslag genomen in een huis van Yahya Jammeh, in zijn geboortedorp Kanilai, in het westen van het land. Om hoeveel wapentuig het ging of wanneer de ontdekking werd gedaan wilde hij niet kwijt. "Alle wapens en munitie zijn in beslag genomen door Ecowas. Dus er zal daar (in Kanilai, red.) niets gebeuren. De situatie is onder controle," aldus Ndiaye, die benadrukte dat het Gambiaanse leger heel goed meewerkte.

De Ecowas-troepen werden gemobiliseerd om Yahya Jammeh te dwingen de macht af te staan aan Adama Barrow, die op 1 december de presidentsverkiezingen won. Jammeh was op dat moment meer dan 22 jaar aan de macht, en hoewel hij eerst zijn nederlaag toegaf maakte hij op 9 december een bocht. Het was de start van een politieke crisis die pas op 21 januari eindigde, toen Jammeh drie dagen na het aflopen van zijn ambtstermijn het land als balling verliet. Barrow legde op 19 januari de eed af op de Gambiaanse ambassade in Senegal, waar hij verbleef omdat Ecowas vreesde voor zijn veiligheid. Op 26 januari keerde hij terug naar de Gambiaanse hoofdstad Banjul.