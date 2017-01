Gambia: 'Jammeh roofde staatskas leeg voor zijn vertrek'

Na zijn vertrek naar het Centraal-Afrikaanse Equatoriaal-Guinea, waar Jammeh in ballingschap gaat, werd ontdekt dat hij met minstens 500 miljoen Dalasi (een kleine 10,6 miljoen euro) van de Centrale Bank van Gambia aan de haal ging. Volgens Mai Fatty, een lid van de coalitie van de nieuwe president, verdween het geld in de onzekere periode na Jammehs verkiezingsnederlaag van 1 december.

De voormalige Gambiaanse president verliet de Gambiaanse hoofdstad Banjul zaterdag, en kwam zondag na een korte tussenstop aan in Equatoriaal-Guinea. Met zijn vertrek komt een einde aan zijn regeerperiode van 22 jaar, waarin hij het kleine land met de ijzeren vuist leidde. Hij koppelde een aantal voorwaarden aan zijn vertrek, zoals amnestie tegen strafrechtelijke vervolging en zelfs de mogelijkheid om deel te nemen aan een volgende stembusgang. Of zijn eisen werden ingewilligd is nog niet duidelijk. Op de avond van zijn vertrek werden ook luxewagens op een vrachtvliegtuig geladen.

Vele Gambianen vinden het stuitend dat de dictator het land mocht verlaten, zo zei Fatty in een verklaring. Hij zei dat ook de coalitie gechoqueerd was dat een vliegtuig met Jammehs buit mocht vertrekken.

De nieuwe president Barrow verblijft intussen nog steeds in Senegal, totdat zijn veiligheid gegarandeerd kan worden. De regionale troepenmacht van landenorganisatie Ecowas blijft in Gambia om Barrows terugkeer te begeleiden.