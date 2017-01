Gambia heeft 2 presidenten: één is ingehuldigd, de andere onvindbaar

Yahya Jammeh, 22 jaar lang autocratisch heerser verloor dan wel de stembusgang, maar weigert op te stappen. Dat had hij woensdag volgens de wet moeten doen. Een militair conflict dreigt. Het is momenteel niet duidelijk waar Jammeh zich bevindt.

Barrow legde de eed af in de ambassade van Gambia in buurland Senegal. Hij beloofde dat zijn regering zich zal inzetten voor "hervormingen en versterking van de democratie". Hij waarschuwde het Gambiaanse leger zich niet tegen hem als legitiem verkozen staatshoofd te verzetten.

Senegal valt Gambia binnen

Tijdens zijn eedaflegging spraken de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie hun steun voor Barrow nogmaals uit.

Stapt Jammeh niet uit eigen wil op, dan dreigt het verbond van West-Afrikaanse landen ECOWAS militair in te grijpen. Voor die invasie van Gambia heeft de VN-Veiligheidsraad donderdagnamiddag (plaatselijke tijd) zijn zegen gegeven.

Alle vijftien leden stemden voor een resiolutie die Ecowas de "volle steun" van de raad belooft om de "wil van het Gambiaanse volk" in de praktijk om te zetten. Buurland Senegal liet er alleszins geen gras over groeien. Volgens het Britse persbureau Reuters, dat het Senegalese leger aanhaalt, is de militaire interventie in Gambia donderdag reeds begonnen.

