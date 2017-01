Gambia: (ex-)president Jammeh laat zich niet ompraten en blijft ook na deadline op post

Volgens de Britse omroep BBC had Senegal Yahya Jammeh nog tot middernacht GMT (1.00 uur Belgische tijd) gegeven om op te stappen. De Mauritaanse president Mohamed Ould Abdel Aziz probeerde Jammeh op de valreep nog te overtuigen af te treden, maar dat mislukte. Na het gesprek in Banjul nam Aziz het vliegtuig naar de Senegalese hoofdstad Dakar, waar Jammehs opvolger Adamo Barrow sinds 15 januari verblijft in afwachting van zijn eedaflegging. Die moet normaal donderdag plaatsvinden, maar het parlement van Gambia verlengde dinsdag het mandaat van Jammeh met drie maanden.

Oppositiekandidaat Barrow won begin december de verkiezingen in Gambia.

Jammeh leidt het kleine, volledig door Senegal omringde land sinds 1994 met ijzeren vuist. Nadat hij in eerste instantie zijn nederlaag erkende, trok hij dat op 9 december in.

Vele toeristen zijn, op aanraden van hun regeringen, vertrokken.