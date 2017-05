G7 wil inspanningen tegen terrorisme 'verdubbelen', geen akkoord over klimaat

In een gezamenlijke verklaring gaat in het wezen om drie punten. Er komt betere uitwisseling van informatie, wat voor Angela Merkel 'essentieel' is. Ten tweede moeten de financieringsbronnen van het terrorisme drooggelegd worden. Om misbruik van het internet voor de verspreiding van islamistische en terroristische propaganda te verhinderen zullen er bovendien verplichtingen komen voor internetbedrijven. 'Hieromtrent was er een grotere eensgezindheid', zei de Duitse bondskanselier.

Klimaat is heikel punt

Over de inspanningen die moeten getroffen worden om het klimaat te beschermen, werd dan weer geen akkoord bereikt. De klimaatdiscussie staat 'on hold', aldus de Italiaanse premier Paolo Gentiloni, omdat de Amerikaanse president Donald Trump nog steeds niet heeft beslist of hij zijn land wil terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs.

Die overeenkomst wordt wel gesteund door de zes andere leden van de G7: Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan en het Verenigd Koninkrijk. Ook de Europese Unie heeft een zeg in het overlegorgaan. 'De VS zal in de loop van de komende dagen en weken een beslissing nemen, die hopelijk positief zal zijn', aldus de Italiaanse premier.