G7 roept Rusland op om zijn Novitsjok-programma openbaar te maken

'We gaan akkoord met de conclusie van het Verenigde Koninkrijk, dat het zeer waarschijnlijk acht dat Rusland achter de aanslag zit. Er is ook geen andere plausibele verklaring', schrijven de buitenlandministers van de G7 (Verenigde Staten, Japan, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië en Canada) in een persbericht.

Rusland ontkent enige betrokkenheid, maar weigert tegelijk 'te antwoorden op de legitieme vragen van de regering van het Verenigd Koninkrijk'. 'Dat duidt eens te meer op zijn verantwoordelijkheid.'

De G7 zeggen dat hun bezorgdheid versterkt wordt door het feit dat 'Rusland herhaaldelijk onverantwoordelijk en destabiliserend gedrag stelt, vooral door zich te mengen in de democratische systemen van andere landen'.

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) maakte donderdag bekend dat de analyses in laboratoria 'de vaststellingen bevestigen van het Verenigd Koninkrijk over de identiteit van het giftige chemische bestanddeel dat in Salisbury is gebruikt'.

Moskou beschuldigt het OPCW ervan de resultaten vervalst te hebben.