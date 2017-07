G20: slotbetoging verloopt rustig, daarna toch weer rellen

Volgens de organisatoren hebben zaterdag in totaal 76.000 mensen deelgenomen aan de protestmars, maar de politie houdt het op 50.000. De betogers protesteerden onder meer 'tegen het grote aantal migranten dat verdrinkt in de Middellandse Zee, tegen de enorme defensie-uitgaven, tegen de sociale ongelijkheid en tegen de leugens over klimaatverandering'. Als gevolg van de rellen en het geweld van de voorbije dagen werd ook opgeroepen tot kalmte. Volgens de politie verliep de betoging doorgaans behoorlijk rustig.

Maskers

Toch waren er opnieuw enkele incidenten. Zo heeft de politie enkele 'bekende daders' uit de massa moeten halen. De agenten werden met flessen bekogeld en dreven daarop, met behulp van de wapenstok en het waterkanon, de herrieschoppers uit elkaar. Vier politiemensen zijn lichtgewond geraakt. Eerder waren er ook al enkele rellen geweest toen de politie en de organisatoren aan enkele gemaskerde demonstranten hadden gevraagd om hun gezicht te laten zien. De actievoerders weigerden daarop in te gaan en sloegen met stokken op de agenten.

Opnieuw rellen

De zwaardere ongeregeldheden stonden helemaal los van de betoging.

De zwaarste rellen, wel minder zwaar dan de afgelopen dagen het geval was, speelden zich af in de wijk Schanzenviertel, waar links-radicale groeperingen traditioneel sterk vertegenwoordigd zijn.

De politie werd met flessen bekogeld en wagens werden in brand gestoken. De ordediensten konden de relschoppers enkel terugdringen met behulp van traangas en het waterkanon, meldt de Twitteraccount van de Hamburgse politie.

Bij meerdere schermutselingen raakten opnieuw enkele agenten gewond en werden er verschillende arrestaties verricht.

Uit een voorlopige balans blijkt dat er over de drie dagen van manifestaties en rellen 213 agenten zijn gewond geraakt en 143 mensen zijn opgepakt, al spreekt advocate Gabriele Heinecke van 290 personen die worden vastgehouden. Over het aantal gewonde betogers is niets gekend.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft de rellen van de voorbije dagen veroordeeld. Ze zegt dat haar regering zal bekijken hoe de gewonden 'op de snelste en minst bureaucratische manier' bijstand kunnen krijgen.