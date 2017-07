G20 schaart zich achter klimaatakkoord, met uitzondering voor de VS

De twintig grootste economieën hebben in de Duitse havenstad Hamburg een compromistekst opgesteld, onder meer over de strijd tegen de klimaatverandering.

Het was te verwachten dat de VS, dat in juni uit het klimaatakkoord van Parijs was gestapt, op dat punt zou blijven dwarsliggen. Uiteindelijk zijn Trump en de leiders van de andere 19 landen het er enkel over eens geraakt dat ze het oneens zijn. De 19 landen hebben 'akte genomen' van het Amerikaanse besluit, terwijl ze zelf nog eens de intentie hebben uitgesproken om het klimaatakkoord onverminderd uit te voeren.

Nieuwe klimaattop

"Ik ben erg tevreden dat de negentien andere staatshoofden en regeringsleiders ervan overtuigd zijn dat het akkoord van Parijs onomkeerbaar is", verklaarde de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Na afloop van de G20-top kondigde de Franse president Emmanuel Macron aan dat hij op 12 december een nieuwe klimaattop in Parijs gaat organiseren.

Vrijhandel

Opvallend: de G20-landen spraken zich in de slotverklaring ook eensgezind uit tegen het protectionisme, ondanks de 'America first'-koers van Trump. Ze stellen dat een beleid van isolering ingaat tegen het wereldwijd economisch belang. "We kunnen samen meer bereiken dan alleen", zo stellen ze in de slotverklaring