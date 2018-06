Front National heet voortaan Rassemblement National

Meer dan tachtig procent van de leden van de Franse extreemrechtse partij Front National (FN) heeft in een interne stemming ingestemd met de nieuwe naam van de paertij, Rassemblement National (Nationale Alliantie). Dit heeft partijleider Marine Le Pen vrijdag bekendgemaakt.

Bijna 53 procent van de partijleden heeft aan de stemming pr brief deelgenomen. Le Pen sprak van een 'historisch moment in het leven van onze beweging'. Met de naamsverandering, die zij in maart op een partijcongres had voorgesteld, wil de politica haar partij een nieuwe start laten maken na haar nederlaag bij de presidentsverkiezingen van vorig jaar.

Haar intussen uit de partij gezette vader Jean-Marie Le Pen gewaagde vrijdag van een 'schandelijk wegwissen' van de identiteit van het FN. Hij had in 1972 de partij gesticht.