Fransen verkozen hoop boven woede

De historisch lage opkomst vindt Philippe "geen goed nieuws voor de democratie". "Voor de regering betekent dit dat het haar verdomde plicht is om te slagen", klonk het. "Vanaf vanavond is het tijd voor de presidentiële meerderheid voor actie", vervolgde de premier. "De meerderheid zal verenigd zijn achter de regering om het programma van de president uit te voeren." "Een jaar geleden kon niemand zich dergelijke politieke vernieuwing inbeelden. Het is te danken aan de wilskracht van de president dat de democratie een nieuwe adem heeft gevonden. Het is ook te danken aan de Fransen, die het parlement een nieuw gezicht wilden geven", aldus nog de Franse premier.