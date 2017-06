Fransen trekken naar stembus voor tweede ronde, Macron op weg naar monsteroverwinning

Bij de eerste ronde van de verkiezing vorige week, die een historisch hoge afwezigheidsgraad van 51,3 procent kende, eindigde de partij van Macron samen met zijn coalitieparnter Mouvement démocrate op eerste plaats met 32,3 procent van de stemmen, vanop een afstand gevolgd door de Les Républicains met 21,5 pct. Mogelijk stijgt het aantal kiezers dat zondag thuisblijft tot 54 procent.

De peilingbureaus Harris Interactive en Opinionway verwachten dat het kamp van Macron 440 tot 470 van de 577 zetels in de Assemblée kan veroveren. Dat is, bij het hoogste aantal zetels, ruim 80 procent van het lagerhuis - een overweldigende meerderheid. Geen enkele presidentiële partij was de voorbije decennia zo machtig als die van Macron.

De rechterzijde komt volgens de peilingsinstituten op slechts 60 à 90 zetels uit, terwijl de zwaar gehavende socialisten samen met hun bondgenoten 20 à 35 zetels zouden halen.

Dat is niets minder dan een aardverschuiving. Voor alles betekent het succes van Macron een echt nieuw begin in de Assemblée. De helft van de kandidaten van La Républiqe en Marche zijn zij-instromers die hun eerste stappen in de politiek zetten. Onder hen zijn bekende figuren als de wiskundige Cédric Villani, maar ook een pak nieuwe gezichten. Villani ziet in de onervarenheid een voordeel: als de politiek zo ingewikkeld wordt dat ze een lange opleiding vergt, "dan is er een democratisch probleem", zei hij aan de krant Libération.

Veel nieuwkomers: dat is ook een risico voor Macron. Talrijke volksvertegenwoordigers zullen zich eerst in het parlementaire werk moeten inwerken. En hoewel de president zowel mensen van rechts als van links aanspreekt, is het niet zeker dat de reuzenfractie bij alle thema's aan één touw trekt. Anderzijds is de meerderheid zo groot dat afwijkende stemmen geen gevaar vormen.

De stembussen zijn zaterdag al geopend in de overzeese gebieden, en zijn zondag/vandaag open van 08.00 tot 20.00 uur. De eerste resultaten worden meteen na het sluiten van de stembussen via de media verspreid.