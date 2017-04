Fransen kiezen nieuwe president

In Frankrijk zijn zondagmorgen de stembureaus opengegaan voor de eerste ronde van de presidentsverkiezingen. Enkele dagen na de aanslag op de Champs Elysées in Parijs is de uitkomst hoogst onvoorspelbaar. De stembusgang vindt ook plaats in een klimaat van absoluut wantrouwen in de politiek. Er gelden scherpe veiligheidsmaatregelen wegens het terreurgevaar: meer dan 50.000 politieagenten en 7.000 militairen waken over de kiezers.

Zo'n 47 miljoen mensen zijn stemgerechtigd. Miljoenen Fransen weten nog niet op wie ze gaan stemmen, en velen zijn sowieso niet van plan te gaan stemmen.

Van de elf kandidaten maken er vier kans om naar de tweede ronde op 7 mei te gaan: de extreemrechtse Marine Le Pen, de centrumkandidaat Emmanuel Macron, de rechtse François Fillon en de radicaal-linkse Jean-Luc Mélenchon. Ook de Europese leiders volgen met argusogen de stembusgang.

De laatste stembureaus sluiten zondagavond om 20 uur. In enkele overzeese gebieden werd zaterdag al gestemd.