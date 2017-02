Franse verkiezingen: Macron aanvaardt voorstel om alliantie aan te gaan met Bayrou

François Bayrou, voorzitter van de centrumpartij MoDem, heeft woensdag aangekondigd dat hij zich niet kandidaat zal stellen voor de Franse presidentsverkiezing. Wel wil hij Emmanuel Macron, kandidaat voor "En Marche! " verleiden tot een samenwerking.

Bayrou haalde tijdens de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in 2007 18,5 procent van de stemmen. Woensdag trok hij zich dus terug als kandidaat voor de presidentsverkiezingen die in april en mei van dit jaar plaatsvinden.

De 65-jarige Bayrou haalt uitzonderlijke omstandigheden aan voor zijn terugtrekking. Maar hij hoopt dat de voormalige minister van Economie Macron bereid is om een alliantie met hem aan te gaan. Op die manier hoopt hij dat de centrumkandidaten mekaar geen stemmen afsnoepen, waar extreemrechts van kan profiteren, aldus nog Bayrou.

Emmanuel Macron, leider van de centrumbeweging "En Marche!", zal ingaan op het voorstel van François Bayrou om een alliantie aan te gaan tijdens de Franse presidentsverkiezingen in april en mei van dit jaar.

Macron laat via Twitter weten dat dit en "wending is in de presidentsverkiezingscampagne", schrijft BFMTV. En aangezien het voorstel van Bayrou strookt met "de ideeën en waarden van onze beweging", zal hij ingaan op het voorstel.