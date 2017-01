Franse socialisten: outsider Benoît Hamon in polepositie om presidentskandidaat te worden

Met 80 procent van de stemmen geteld telt Hamon 36,4 procent van de stemmen en Valls 31,1 procent, volgens de krant Le Monde.

Steun

De twee hebben een ruime voorsprong op de andere kandidaten. Arnaud Montebourg volgt met 17,5 procent op de derde plaats, Vincent Peillon is vierde met 6,9 procent. Met de drie andere kandidaten - Sylvia Pinel, Jean-Luc Bennahmias en Francois de Rugy - werd sowieso al weinig rekening gehouden.

Montebourg roept nu zijn kiezers op in de tweede ronde voor Hamon te stemmen. Met de steun van Montebourg lijkt weinig Hamon nog in de weg te staan om volgende week verkozen te worden als de PS-kandidaat voor de verkiezingen.

Linkser

Dat Valls de tweede ronde haalt, is geen verrassing. De 54-jarige politicus gold vooraf als de belangrijkste linkse presidentskandidaat, ook al wordt hij door zijn focus op een bedrijfsvriendelijk klimaat niet altijd gesteund door traditioneel links.

Hamon, voormalig Europees parlementslid en voormalig minister van Onderwijs, werd daarentegen als een outsider beschouwd. Hij weet wel een linkser publiek aan te spreken, onder meer door te pleiten voor een basisinkomen en voor een kortere werkweek.

Overtuiging

Hamon begroette 'de duidelijke boodschap van hoop en vernieuwing'. Aan boord van een schip op de Seine, waar zijn aanhangers verzamelden, zei hij dat de 'oude recepten, de oude politiek en oude oplossingen die niet meer werken, afgedaan hebben'. 'Ik ben ervan overtuigd dat de linkse kiezers niet gelaten gestemd hebben, maar uit overtuiging. Ze beslisten van de sociale en de ecologische kwestie de twee woorden van een nieuw project te maken dat gericht is op de toekomst. Niet het een of het ander, maar het een met het ander', klonk het.

Valls verdedigde zondagavond 'verantwoordelijk links', tegenover de 'onuitvoerbare beloftes' van zijn rivaal Hamon. De oud-premier, die eind vorig jaar ontslag nam uit de regering van president François Hollande, meende verder nog dat de keuze van de tweede ronde 'de keuze wordt tussen het zekere verlies en de mogelijke overwinning'.

Moeilijk

In totaal zijn zondag 1,5 miljoen tot 2 miljoen mensen gaan stemmen om de kandidaat van links aan te duiden. Het gaat om een relatief lage opkomst. In 2011 hadden in de eerste ronde van de PS-voorverkiezing nog 2,6 miljoen kiezers een stem uitgebracht.

De presidentsverkiezingen in Frankrijk vinden plaats op 23 april (eerste ronde) en 7 mei (tweede ronde). Op basis van de huidige peilingen zal de PS-kandidaat het erg moeilijk hebben om in de tweede ronde te raken. De extreemrechtse Marine Le Pen (FN) en de conservatieve kandidaat François Fillon (Les Republicains) worden als de grootste kanshebbers beschouwd.

PS levert momenteel nog de president van Frankrijk. Maar de immens impopulaire François Hollande heeft beslist om zich geen kandidaat te stellen voor een tweede ambtstermijn.