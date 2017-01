Franse socialisten kiezen presidentskandidaat

In Frankrijk zijn zondagochtend de meer dan 7.000 stembureaus geopend voor de eerste ronde van de voorverkiezingen bij de Franse socialisten. Nog tot 19 uur kan er gestemd worden op een van de zeven kandidaten die naar de socialistische nominatie voor de presidentsverkiezingen dingen.

In de opiniepeilingen steken drie kandidaten er bovenuit: ex-premier Manuel Valls, Arnaud Montebourg en Benoit Hamon. De beste twee nemen het volgende week zondag tegen elkaar op in een beslissende tweede ronde.

Valls favoriet

Topkandidaat is Manuel Valls. Die gaf vorig jaar het premierschap op om een gooi te doen naar het Elysée. Hij behoort tot de rechtervleugel van de PS van president François Hollande, die zelf de handdoek in de ring gooit. Valls maakt volgens de peilingen een goede kans om de socialistische nominatie in de wacht te slepen. Hij is voorstander van het "moderniseren" van links.

De drie andere PS-kandidaten zijn Arnaud Montebourg, Vincent Peillon en Benoit Hamon. Volgens de peilingen gaat Hamon of Montebourg volgende week in een beslissende tweede ronde tegen Valls uitmaken wie de socialistische presidentskandidaat wordt.

Moeilijke periode

De socialisten maken een moeilijke periode door. De partij is verdeeld en lijkt de voeling met de kiezer enigszins verloren te hebben, niet in het minst door de impopulariteit van de centrumlinkse president Hollande. Die besliste eind vorig jaar om zich geen kandidaat te stellen voor een tweede ambtstermijn. De kandidaat van de socialisten mag het in de eerste ronde van de presidentsverkiezingen op 23 april opnemen tegen Francois Fillon (rechts) en Marine Le Pen (extreemrechts).

Valls is dan wel topfavoriet bij de socialisten, voor het presidentschap ziet het er minder goed uit. De peilingen dichten de socialistische kandidaat, wie het ook wordt, weinig kans toe om de eerste ronde van de presidentsverkiezingen te overleven.