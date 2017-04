Franse presidentskandidaten grondig verdeeld over Europa tijdens debat

Marine Le Pen, de leidster van het extreemrechtse Front National, en Emmanuel Macron, voormalig minister onder de socialistische president François Hollande maar intussen meer naar het centrum opgeschoven, gingen met elkaar in de clinch over Europa en de euro. De twee leiders in de peilingen, met beiden ongeveer 26 procent, zien de toekomst van Frankrijk in Europa behoorlijk tegengesteld.

Le Pen loofde de brexit en toonde zich zeer kritisch over een Europese wet die het makkelijker moet maken om in een ander EU-land te gaan werken. Ze herhaalde ook dat ze groot voorstander is van grenzen. Voorts benadrukte ze dat ze de 'stem wil teruggeven aan het volk in deze onzekere tijden, in een land dat overgeleverd is aan islamistisch terrorisme, de betwisting van onze kernwaarden en zelfs onze nationale identiteit.'

Macron toonde zich dan weer een groot verdediger van de Europese Unie. De voormalige bankier bestempelde de voorstellen van Le Pen om hoge importtarieven te heffen en een referendum over de uitstap uit de euro te houden als 'een recept voor een economische oorlog die de koopkracht van de Fransen niet ten goede zou komen.' Frankrijk zou daarentegen Duitsland moeten proberen overtuigen om Europa te laten evolueren naar een Unie die meer sociale bescherming biedt, aldus Macron. Hij benadrukte nogmaals zijn vertrouwen in Frankrijk en de Fransen.

'Frankrijk in oorlog'

Ex-premier François Fillon (Les Républicains) kwam vooral defensief uit de hoek tijdens het debat, vooral over het onderwerp van de moralisering van het politieke leven. Hij had het ook over 'Frankrijk in oorlog' en wil dat de Franse legerchef duidelijke afspraken maakt met de VS, China en Rusland.

Fillon staat met 17 procent op nummer drie in de peilingen, vooral na het schandaal over de fictieve jobs waarbij zijn familieleden betrokken zouden zijn.

Nummer vier in de peilingen met 15 procent, onruststoker van radicaal links, Jean-Luc Mélenchon, herhaalde dat hij het einde van de 'Republikeinse monarchie' wil. De vertegenwoordiger van La France Insoumise lanceerde een nieuwe aanval tegen de financiële wereld, 'die geld moet teruggeven en voor volle werkgelegenheid en loonstijgingen moet betalen.'

Oppervlakkig debat

Dat de elf kandidaten deelnamen aan het debat is onuitgegeven, maar dat betekende ook dat elk van hen slechts oppervlakkig de voorgelegde onderwerpen kon behandelen. In totaal kreeg elk van de kandidaten iets meer dan een kwartier spreektijd.

De kleinere kandidaten, elk goed voor maximaal een handvol procenten, fulmineerden vooral tegen de gevestigde waarden. 'François Fillon, hoe meer men zoekt, hoe meer men op corruptie en leugens stuit', zo haalde Philippe Poutou van de Nieuwe Antikapitalistische Partij uit. Ook Jacques Cheminade, met zijn 75 lentes de ouderdomsdeken onder de kandidaten, had het over 'corrupte politici' en een 'versleten systeem.'

Op 19 dagen van de stembusgang, is het voor de kandidaten cruciaal om de kiezers te overtuigen van hun stem, maar het wordt even belangrijk om de Fransen naar de stembus te stuwen, want slechts tweederde van de kiezers geeft aan effectief naar het stemlokaal te zullen afzakken op 23 april. Een onzekerheid die het werk bemoeilijkt van de peilinginstituten, die al met argusogen bekeken worden na hun foute inschatting van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en de brexit.