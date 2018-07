Franse premier doet voorval met beveiligingsmedewerker af als 'individuele drift', 'geen staatszaak'

'Een individuele drift van deze medewerker is geen staatszaak', verklaarde de regeringsleider aan de Nationale Vergadering. 'Ik begrijp dat we misschien vragen kunnen stellen over de eventuele proportionaliteit van het genomen besluit', aldus Philippe, over de beslissing om Benalla 15 dagen te schorsen in mei, 'maar de snelheid (van de respons, red.) staat buiten kijf'.

De premier herhaalde dat er een 'effectieve sanctie' werd genomen tegen Alexandre Benalla. 'Niets werd gemaskeerd, niets werd vergeten. Een voorbeeldige republiek is geen onfeilbare republiek', zei hij.

Édouard Philippe sprak dinsdag een bijna volledig gevuld parlement toe, waar de zaak voor een geladen sfeer zorgde. De beelden van het agressieve gedrag van Benalla doken vorige week op. Het Elysée ontsloeg hem pas nadat de beelden verspreid werden.

Philippe beloofde gepast te zullen optreden. 'Ik zal zelf maatregelen nemen om te vermijden dat zulke fouten opnieuw kunnen gebeuren, als de algemene inspectie van de nationale politie hierrond voorstellen doet.'