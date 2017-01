Franse linkerzijde houdt onthoofde voorverkiezingen

Dit weekend staat in Frankrijk in het teken van de socialistische voorverkiezingen voor het presidentschap. Zondagavond 22 januari weten we welke duo in de tweede ronde, exact één week later, strijdt om de kandidaat van La Gauche te worden. Naast vier PS-kandidaten dingen er drie 'verruimingskandidaten mee naar de zege.' De relatieve betrouwbaarheid van de peilingen en het verschil tussen de onderzoeken in vraagstelling en doelpubliek maken het erg moeilijk om de kansen van de kandidaten in te schatten.

