Franse justitie vervolgt vader van kind dat gered werd van balkon

De vader van het kind dat zaterdag in Parijs van een balkon gered werd door Mamoudou Gassama, een 24-jarige man zonder papieren uit Mali, moet voor de correctionele rechtbank verschijnen op 25 september. Hij moet zich verantwoorden voor het "verzaken aan zijn wettelijke verplichtingen als ouder" en riskeert twee jaar cel. Dat heeft France info gemeld.

Gassama, die intussen de bijnaam "Spiderman" heeft gekregen, klom naar het balkon op de vierde verdieping om het kind te redden. De reddingsactie werd gefilmd en de beelden verspreidden zich snel via het internet. De man is intussen ontvangen door president Macron en krijgt de Franse nationaliteit. Terwijl het kind aan het balkon hing en dreigde te vallen, was de vader boodschappen gaan doen.

Dat zei de procureur van Parijs, François Molins, aan BFMTV. "Het probleem is dat (...) hij bij het buitengaan van de winkel Pokémon Go is beginnen spelen, waardoor hij niet meteen teruggekeerd is naar het appartement", klonk het.

Het kind is intussen in een opvangcentrum ondergebracht. Intussen hebben verschillende hulporganisaties de "hypocrisie" en de "schandalige politieke recuperatie" aangeklaagd nadat de Malinese redder de Franse nationaliteit beloofd werd.

Volgens hen verandert die belofte niets aan het "hardvochtige" Franse migratiebeleid. Claire Rodier van de hulporganisatie Gisti, die zich ontfermt over migranten, hekelde "het contrast met de repressieve politiek van deze regering tegenover migranten en sans-papiers". Ook op sociale media was er heel wat kritiek te lezen.