Franse anti-corruptieorganisatie dient klacht in tegen vertrouweling Macron

De organisatie Anticor, die strijdt tegen corruptie, heeft een klacht ingediend tegen Alexis Kohler, rechterhand van de Franse president Emmanuel Macron in het Elysée. De klacht gaat over onder meer passieve corruptie en aanwending van invloed, meldt de advocaat van de organisatie. De organisatie baseert zich op artikels van de nieuwssite Médiapart, over de familiebanden en dichte professionele banden tussen Kohler, secretaris-generaal op het Elysée, en de Italiaans-Zwitserse reder MSC.

Die laatste is een belangrijke klant van de scheepswerf van Saint-Nazaire. De Franse staat is voor een derde eigenaar van die scheepswerf. Als belangrijke klant speelde MSC een essentiële rol in de gesprekken over de toekomst van de scheepswerf. Anticor verwijt Kohler dat hij aanvaard heeft als vertegenwoordiger van de staat te zetelen in de raad van bestuur van de scheepswerf van 2010 tot 2012. Hij moest echter weten dat er een belangenconflict bestaat, omdat MSC opgericht en geleid wordt door een neef van zijn moeder. Het parket moet nu beslissen of er een onderzoek wordt geopend.