Frans Timmermans: "Poetin steunt extreemrechts om Europa te verdelen"

"De reden waarom Poetin extreemrechts steunt in Europa, is omdat hij weet dat dat ons verzwakt en ons verdeelt", aldus de Nederlander voor een commissie van het Spaanse parlement. "Een verdeeld Europa betekent dat Poetin de baas is", zei Timmermans, eraan toevoegend dat de Russische president de extreemrechtse Marine Le Pen net heeft uitgenodigd om Europa te verdelen. Poetin ontving Le Pen om 24 maart in Moskou.

Het Kremlin liet weten dat het zich niet mengt in de Franse presidentsverkiezingen, waarvan de eerste ronde plaatsvindt op 23 april, en een woordvoerder benadrukte dat het normaal is dat een president "opposanten" ontmoet. Het is echter uitzonderlijk dat Poetin een kandidaat ontmoet zo kort voor een verkiezing. Le Pen is dan weer voorstander van een toenadering tot Moskou en een uitstap uit de eurozone en de NAVO.

Een overwinning van Le Pen, die volgens de peilingen de tweede ronde van de verkiezingen zal halen, zou "een uitdaging" betekenen voor de Europese Unie, aldus Timmermans nog. "We moeten in ieder geval het verdict van het Franse volk afwachten, ik blijft alvast vertrouwen hebben in het land", klinkt het.