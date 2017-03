Frans presidentskandidaat Fillon komt vanmiddag met onverwachte persconferentie

De presidentskandidaat voor de rechtse partij Les Républicains François Fillon geeft vanmiddag dag om 12 uur onverwachts een persconferentie. Dat heeft hij zelf aangekondigd in een mededeling, nadat hij een afspraak op het Landbouwsalon in Parijs woensdagochtend op het allerlaatste moment heeft afgezegd. Dat bericht het Franse persagentschap AFP.

De conservatieve presidentskandidaat ligt al weken onder vuur voor de vergoedingen die zijn vrouw en kinderen zouden gekregen hebben van de Franse staat, voor jobs die ze nooit gedaan zouden hebben. Naar die fictieve tewerkstelling loopt intussen een gerechtelijk onderzoek. Volgens de peilingen maakt Fillon ook weinig kans op een plaatsje in de beslissende tweede ronde van de presidentsverkiezingen op 7 mei.

Het bezoek aan het Landbouwsalon in de Parijs is elk jaar een belangrijke afspraak voor Franse politici. In zijn mededeling gaf Fillon nog geen verklaring voor zijn onverwachte afwezigheid. Volgens de Franse media zouden Fillon en zijn vrouw gedagvaard zijn, en zou de presidentskandidaat zich nu beraden over een eventuele terugtrekking uit de race naar het Elysée. Fillon geeft om 12 uur woensdagmiddag meer uitleg in een persconferentie.