Frans president Macron spreekt steun uit aan Spaanse premier Rajoy

De Franse president Emmanuel Macron heeft in een telefoongesprek met de Spaanse regeringsleider Mariano Rajoy zijn steun uitgesproken door op het belang van de 'grondwettelijke eenheid van Spanje' te wijzen. Over het geweld waarmee het referendum in Catalonië zondag gepaard ging, sprak Macron zich niet uit. Wel bracht het Franse staatshoofd zijn eigen stokpaardje, zijn voorstellen om 'Europa te hervormen', ter sprake door in die context te wijzen op 'het belang van een nauwe Frans-Spaanse samenwerking'.

De Europese Commissie riep maandag 'alle actoren' op om 'de confrontatie te ruilen voor de dialoog'. Ook de Commissie schaart zich achter Madrid en stelt dat het Catalaanse referendum 'niet wettelijk' was. Net als Macron zwijgt ook de Commissie in alle talen over het geweld van zondag.

De Catalaanse president Carles Puigdemont wil dan weer een internationale bemiddeling voor het conflict tussen Barcelona en Madrid en eiste de terugtrekking van alle ordetroepen die de centrale regering naar Catalonië had gestuurd om de volksraadpleging te verhinderen.