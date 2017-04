Frans leger heeft twintigtal jihadisten gedood of gevangengenomen in Mali

'Sinds 29 april is Barkhane betrokken geweest bij een operatie die heeft toegelaten om een twintigtal terroristen te neutraliseren in het bos van Foulsaré, in de buurt van de grens tussen Mali en Burkina Faso, in het zuidwesten van Gao', aldus stafchef Patrik Steiger. Ze werden gedood of gevangengenomen, aldus Steiger zonder meer details te geven.

Eerder hadden gevechtsvliegtuigen al bombardementen uitgevoerd tegen logistieke depots van de rebellen in het bos, dat wordt beschouwd als een schuilplaats voor gewapende terroristische groepen. Het was tijdens die operatie dat eerder deze maand een Franse soldaat werd doodgeschoten. Daarop zijn twee aanvalshelikopters ingezet om de zone te beveiligen en bergcommando's te ontplooien.

''s Ochtends rond 05.30 uur hebben de bergcommando's, met de hulp van parachutecommando's en operationale ontmijningsteams, een zoektocht uitgevoerd in de operationele zone', aldus de stafchef nog. 'Er werden grote hoeveelheden wapens, munitie, raketlanceerders en materiaal voor het fabriceren van explosieven aangetroffen' en vernietigd.

Operatie Barkhane mobiliseert 4.000 Franse soldaten in de vijf landen van de Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso, Tsjaad en Mauritanië). Haar missie is om de gewapende troepen van de partnerlanden te ondersteunen in hun strijd tegen het terrorisme en het Afrikaanse crisisbeheer te bevorderen, klinkt het nog in het persbericht.