Frankrijk wil 'vanaf nu' werken aan hervatten politiek proces in Syrische crisis

Le Drian zei dat enkele uren nadat zijn land, het Verenigd Koninkrijk en de VS luchtaanvallen op Syrië uitvoerden als reactie op een vermoedelijke chemische aanval door het regime vorige week.

Prioriteiten

'Frankrijk zal heel snel de politieke acties hervatten om tot een staakt-het-vuren op het volledige Syrische grondgebied te komen en humanitaire hulp te bieden aan de burgers. Een plan om uit de crisis te geraken dient gevonden door een politieke oplossing en we zijn klaar om vanaf nu samen te werken met alle landen die dat willen', aldus Le Drian tijdens een verklaring in het Elysée met minister van Defensie Florence Parly.

Frankrijk heeft twee prioriteiten: de strijd tegen de jihadistische groepen, in het bijzonder Islamitische Staat (IS), en een terugkeer naar de stabiliteit in het land, die vraagt om een politieke oplossing, zei de minister.

Ook de Belgische regering roept op om een politieke oplossing te vinden voor het Syrische conflict, door het onderhandelingsproces van Genève te hernemen onder het toezicht van de Verenigde Naties.

Handvest

Le Drian wijst er nog op dat de luchtaanvallen kaderen in hoofdstuk 7 van het VN-handvest dat het gebruik van militaire middelen goedkeurt wanneer er een bedreiging is van de vrede. 'Het Syrische regime had zich geëngageerd om zijn chemisch wapenarsenaal volledig te ontmantelen' na een bedreiging van westerse bombardementen na een chemische aanval in 2013. 'Dat engagement werd in september 2013 door resolutie 2118 door de VN-Veiligheids vastgelegd, op straffe van de maatregelen die zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het handvest van de VN', aldus de Franse buitenlandminister.