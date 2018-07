Frankrijk verbiedt mobiele telefoons in scholen

La République En Marche! (LREM), de partij van Macron, diende het voorstel in in mei. Vorige week gaf de Senaat al groen licht voor het verbod. Het wetsvoorstel werd maandag in de Nationale Vergadering goedgekeurd met 62 stemmen voor, komende van de presidentiële en centrummeerderheid.

De rechter- en linkerzijde onthielden zich, omdat ze vinden dat het louter om een politieke vertoning gaat die niets zal veranderen.

Het wetsvoorstel verbiedt het gebruik van mobiele telefoons in scholen waar de leerlingen tot 14-15 jaar oud zijn. Voor kinderen met een handicap worden er uitzonderingen toegelaten, net zoals er uitzonderingen 'voor educatieve doeleinden' mogelijk zijn. Wat onder die laatste categorie valt kunnen scholen zelf vastleggen in hun schoolreglement.

De nieuwe regeling geldt vanaf volgend schooljaar.