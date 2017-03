Frankrijk: Macron scoort voor het eerst beter dan Le Pen in peiling

In een peiling van Harris Interactive, die donderdag werd gepubliceerd, boekt Macron een winst van zes procentpunten tegenover twee weken geleden. Daardoor komt hij uit op 26 procent van de stemmen, terwijl de score van Le Pen stabiel bleef op 25 procent.

In de tweede ronde zou de oprichter van En Marche! en ex- minister van Economie het makkelijk halen van Le Pen, met een score van 65 procent tegenover 35 procent voor zijn tegenstandster.

Het is de eerste peiling van Harris Interactive voor France Télévisions sinds de aankondiging van de alliantie tussen Emmanuel Macron en François Bayrou, voorzitter van de centrumpartij MoDem. De peiling werd online uitgevoerd tussen 6 en 8 maart bij 4.533 respondenten.

Fillon

De rechtse kandidaat François Fillon blijft op de derde plaats staan met 20 procent van de stemmen. Hij gaat daarmee slechts een procent achteruit, hoewel zijn campagne zwaar te lijden heeft omdat hij beschuldigd wordt fictieve jobs aan zijn vrouw en twee kinderen te hebben gegeven.

Na hem volgen de socialistische kandidaat Benoît Hamon (13 procent), voor de extreemlinkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon (12 procent). De rechtse kandidaat Nicolas Dupont-Aignan blijft stabiel op drie procent, net als de extreemlinkse Nathalie Arthaud met een procent. Philippe Poutou, ook een extreemlinkse kandidaat, haalt volgens de peiling minder dan een halve procent van de stemmen.

Redenen

Wat kiesmotivatie betreft, zei 63 procent van de ondervraagden voor een bepaalde kandidaat te stemmen omwille van het project dat hij voorstelt. Andere redenen waren het vermogen om nieuwe ideeën aan te brengen (57 procent), de hoop dat hun kandidaat de verkiezing wint (56 procent) en de eerlijkheid van hun kandidaat (54 procent).

Van de deelnemers gaf 82 procent aan (erg of enigszins) geïnteresseerd te zijn in de presidentsverkiezingen, achttien procent is dat niet.