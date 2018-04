Frankrijk is meer dan ooit het geopolitieke gidsland van Europa. Het zijn de Fransen die de leiding nemen in het beveiligen van de zuidelijke flank van Europa, de strijd tegen het terrorisme aanvoeren tot diep in Afrika, en met hun marine aanwezig zijn nabij de strategische koopvaardijroutes van het Midden-Oosten. Het is Parijs dat initiatieven neemt op Europees niveau om tot een evenwichtig partnerschap met Turkije en Rusland te komen, zonder daarbij de bezorgdheden van de Oost-Europese landen uit het oog te verliezen. Ook op de oostflank is het militair aanwezig. Het Franse diplomatieke en militaire apparaat kreunt onder het gewicht van de vele uitdagingen, maar voorlopig houdt het stand.

