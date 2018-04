Frankrijk 'heeft bewijs van chemische aanval door regering-Assad'

'We hebben het bewijs (...) dat vorige week chemische wapens werden gebruikt, minstens chloor, en dat die werden ingezet door het regime van Bashar al-Assad', zei Macron in een interview op de zender TF1.

Hij noemde geen tijdstip over een mogelijke militaire aanval. 'We moeten eerst nog knopen doorhakken, dus ten gepaste tijde, als we een interventie het meest nuttig en meest efficiënt achten.'

Hij wees ook naar de afstemming met de Amerikaanse president Donald Trump: 'Onze ploegen werken erg nauw samen'.

Onaanvaardbaar

Macron zei dat er 'onaanvaardbare situaties' zijn. Hij garandeerde tegelijkertijd dat Frankrijk in geen geval een escalatie zal toelaten 'of wat dan ook de stabiliteit in de regio schade kan berokkenen'.

Macron had eerder het dodelijk gebruik van chemische wapens in Syrië herhaaldelijk als een 'rode lijn' omschreven en in dit geval met militaire tussenkomsten gedreigd. Dinsdag nog hij hij gezegd dat een beslissing 'in de komende dagen' zou genomen worden. Hij had toen verklaard dat aanvallen op de 'chemische capaciteiten' van het regime in Syrië tot de mogelijkheden behoren.

Tweet

Trump van zijn kant lijkt intussen terug te krabbelen na zijn tweet van woensdagochtend, waarin hij Rusland waarschuwde dat 'de raketten eraan komen'.

Donderdagochtend tweette hij dat hij nooit een precies tijdstip over een militaire operatie tegen Syrië heeft genoemd. 'Ik heb nooit gezegd wanneer een aanval tegen Syrië zou plaatsvinden. Dat kan zeer snel gebeuren of misschien toch niet zo snel'.

Syrische reactie

De Syrische president Bashar al-Assad waarschuwt het Westen dan weer voor een aanval op zijn troepen. 'Alle mogelijke operaties zullen enkel tot een verdere destabilisering van de regio bijdragen', zei Assad volgens het Syrisch presidentschap op Twitter. Die vormt een bedreiging van de internationale veiligheid en de wereldvrede.

Bij de aanval op de door rebellen gecontroleerde stad Douma in Oost-Ghouta werden volgens hulporganisaties tientallen mensen gedood. Het Westen acht Assad voor de daad verantwoordelijk, maar die ontkent de beschuldigingen en liet donderdag meedelen dat het om leugens van terroristen gaat. In zijn standpunt beschouwt de Syrische president het gedrag van het Westen als een reactie op het succes van zijn leger. Na elke zege wordt de toon in het westen luider om het verloop van de gebeurtenissen te veranderen.

De Syrische strijdkrachten hebben de afgelopen weken het rebellenbastion Oost-Ghouta na zware bombardementen stap na stap heroverd. Daarbij kwamen ook veel burgers om.