Frankrijk betreurt Belgische reacties op Frans bod voor vervanging F-16's

De Franse ambassadeur in ons land, Claude-France Arnould, gaat er prat op dat het Franse aanbod compatibel is met de procedure die de regering-Michel lanceerde voor de vervanging van de toestellen. Dat zegt ze in De Standaard.

De regering heeft 3,6 miljard voorzien voor 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen. Vanaf 2023 verdwijnen de F-16's uit roulatie. Twee kandidaten stapten in de officiële procedure die de regering opstartte: de F-35 van Lockheed Martin en de Eurofighter van Airbus.

Maar buiten de procedure om, kwamen de Fransen met een voorstel voor een strategisch partnerschap, rond de Rafale van de groep Dassault en de deelname aan het Frans-Duits project voor de ontwikkeling van een gevechtstoestel van de nieuwe generatie. Het leek er op dat Frankrijk zich daarmee juridisch buitenspel had geplaatst, al is het niet duidelijk hoe de regering met de Franse piste zal omgaan. 'Frankrijk zag dat België op zoek was naar een partnerschap. Onze juridische experts, en we hebben er veel, verzekerden ons dat dit geen probleem zou opleveren met de RFGP (Request for Government Proposal)', reageert de Franse ambassadeur vrijdag.

Het gaat over 34 nieuwe gevechtstoestellen, 'binnen de enveloppe die de regering zelf voorzien heeft', verzekert Arnould. 'Ons aanbod voor het partnerschap omvat een samenwerking voor alles wat te maken heeft met de uitrusting, training en ­simulatoren. Wij leveren ook de reserveonderdelen. Bovendien willen we België betrekken bij de ontwikkeling van het lucht­gevechtssysteem van de toekomst. En dan is er ons vliegdekschip. Met maritieme versies van de Rafale kan België daar gebruik van maken. Dat is ongezien, we stellen dit niet aan eender wie voor'.

Een aantal commentaren dat op het Franse voorstel volgde, is evenwel niet goed aangekomen bij onze zuiderburen. Ze ontkent dat de Fransen zich arrogant of oneerlijk opstellen. Ook dat de termen 'chantage' en 'kolonialisme' vielen, maakte de Fransen niet gelukkig. 'Wij willen de Belgische regering niet in de problemen brengen. We voelen dat er een vrees is voor juridische problemen. Maar als de regering zegt dat ons aanbod haar niet interesseert, dan hebben wij daar begrip voor', verzekert Arnould. Ze ontkent ook dat er een link zou zijn met andere dossiers, zoals Dexia en Electrabel.