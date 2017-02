Frank-Walter Steinmeier nieuwe Duitse president

Steinmeier is de opvolger van de 77-jarige Joachim Gauck, die vanwege zijn leeftijd geen kandidaat meer was voor een tweede ambtstermijn. Hij kreeg in de eerste stemming van de bondsvergadering 931 van de 1.239 geldige stemmen, meer dan voldoende. Op 18 maart neemt Steinmeier het officieel over van Gauck.

CDU/CSU en SPD hadden Steinmeier in november vorig jaar naar voren geschoven als gemeenschappelijke kandidaat. Voor de sociaaldemocraat, die twee keer minister van Buitenlandse Zaken was, is het de bekroning van zijn politieke carrière.

De verkiezing van de bondspresident is het voorrecht (en ook de enige taak) van de bondsvergadering (Bundesversammlung). Die bestaat uit de 630 leden van het Duitse parlement en evenveel vertegenwoordigers van de 16 deelstaatparlementen. CDU/CSU heeft er met 539 de meeste zetels, maar niemand uit de christendemocratische rangen voelde zich geroepen om een gooi te doen naar het presidentschap.

Uittredend SPD-voorzitter Sigmar Gabriel slaagde er in november in, Steinmeier door te drukken als gemeenschappelijke kandidaat van de zogenaamde "grote coalitie". De over partijgrenzen en internationaal gerespecteerde Steinmeier had ook de steun van de meeste Groenen en Liberalen. Die Linke en de rechtspopulistische Alternative für Deutschland (AfD) hadden hun eigen kandidaten, maar die zijn kansloos.