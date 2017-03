François Fillon: twee adjunct-directeurs stappen op

Dat berichten de Franse media.

Sébastien Lecornu oordeelde donderdagochtend dat hij zijn functies niet meer kan vervullen. Vincent Le Roux, de andere adjunt van campagnedirecteur Patrick Stephanini, volgde zijn voorbeeld niet veel later.

Eerder waren nog al campagnemedewerkers van Fillon opgestapt

Gedagvaard

Fillon kondigde woensdag aan dat hij gedagvaard is om bij een onderzoeksrechter uitleg te komen geven over de zaak rond de vergoedingen die zijn vrouw en kinderen jarenlang zouden hebben ontvangen voor overheidsjobs die ze nooit uitoefenden.

De presidentskandidaat noemde dat onderzoek een 'politieke moord' en gaf aan dat hij niet van plan is om uit de race naar het Elysée te stappen.

Opgeheven

Ook Fillons concurrente voor het presidentschap, FN-kopvrouw Marine Le Pen, verkeert in woelig water. Het Europees Parlement heeft donderdag haar parlementaire onschendbaarheid opgeheven. Het Franse gerecht had daarop aangedrongen nadat de presidentskandidate in 2015 drie gewelddadige foto's van terreurgroep IS, waaronder een beeld van het onthoofde lichaam van de Amerikaanse journalist James Foley, verspreid had via Twitter.

De opheffing van Le Pens onschendbaarheid blijft beperkt tot dit onderzoek en heeft dus geen impact op de verdenkingen van fictieve tewerkstelling bij het Front National in het Europees Parlement. In kader van die zaak loopt een onderzoek naar de kabinetschef van Le Pen.