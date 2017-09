Francken bij vluchtelingen in Libanon: 'U bent welkom, maar we gaan onze regels niet veranderen'

De buurlanden van Syrië, Turkije, Libanon en Jordanië, zijn overstelpt met vluchtelingen. Om de druk daar iets te verlichten, laten een aantal landen een aantal kwetsbare vluchtelingen, zoals alleenstaande moeders of mensen met medische zorgen, overbrengen. Ook België doet aan 'hervestiging.' Dit en volgend jaar worden er telkens een duizendtal Syrische vluchtelingen overgebracht naar ons land.

De vluchtelingen worden grondig geselecteerd, eerst door het VN-vluchtelingenagentschap, daarna door de Belgische diensten. De uiteindelijke beslissing over het uitreiken van een visum ligt bij de staatssecretaris.

In een hotel in Beiroet interviewden medewerkers van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen (CGVS) woensdag tientallen kandidaten voor hervestiging. Hun dossier, voorgedragen door het VN-vluchtelingenagentschap, is in Brussel al grondig onderzocht, ook door de inlichtingendiensten en de politie, onder meer om te vermijden dat mensen met radicale ideeën of banden met extremisten worden overgebracht. De interviews ter plaatse in Libanon moeten de laatste twijfels wegnemen.

Weigeringen naar aanleiding van die interviews zijn vrij zeldzaam. 'Maar het gebeurt', zegt commissaris-generaal Dirk Van den Bulck. 'Het is bijvoorbeeld voorgevallen dat een vrouw zich als alleenstaande moeder met kinderen voordeed. Het interview maakte duidelijk dat er in haar verhaal zaken zijn die niet kloppen.'

'Gelijkheid man en vrouw staan in grodnwet'

Naast screening is er ook informatie voor de kandidaten. In een ander hotel in Beiroet gaven medewerkers van Fedasil, het agentschap voor de opvang van asielzoekers, uitleg over onder andere werk, school, gezondheidszorg en huisvesting in ons land.

Heikele thema's worden daarbij niet uit de weg gegaan: hoofddoekenverbod op school, meisjes en jongens in dezelfde zwemles... Enkele vluchtelingen schrokken ervan en maakten dat ook duidelijk.

'We begrijpen de problemen in Syrië en zijn solidair. U bent welkom, maar we gaan onze regels niet veranderen', kwam staatssecretaris Francken tussen. 'De gelijkheid van man en vrouw staat bij ons in de grondwet, de basisregels van onze democratie. Als dat voor u moeilijk ligt, moet u hier blijven.'

De meeste kandidaten leken met die issues geen problemen te hebben. 'We hebben eerder vragen over huisvesting, over onderwijs en gezondheidszorg', zegt Abdo, die samen met zijn gezin uit Homs naar Libanon was gevlucht. Meteen terug naar Syrië kan niet en zijn zoon heeft dringende medische hulp nodig.