Française Audrey Azoulay nieuwe directeur van Unesco

In de executieve raad van de VN-organisatie voor onder meer cultuur, wetenschappen en onderwijs kreeg zij 30 stemmen achter zich, tegen 28 voor de 69-jarige Qatarese kandidate Hamad bin Abdoelaziz al-Kawari, zo heeft de Unesco vrijdag in Parijs meegedeeld. Niettemin dient de beslissing dat de Française de Bulgaarse Irina Bokova zal opvolgen nog gevalideerd door de algemene conferentie van de 195 lidstaten op 10 november.

De verkiezing uit kandidaten uit zeven landen was maandag gestart, de executieve raad telt 58 leden. Nadat de VS en Israël zich donderdag uit de organisatie hadden teruggetrokken, had Parijs gezegd dat zijn kandidate iemand is die 'de poltieke verdeeldheid kan overstijgen'.