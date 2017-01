Fox News verliest ster Megyn Kelly aan NBC

Megyn Kelly (46) heeft 12 jaar voor Fox News gewerkt, en zij werd door de grote bazen, de familie Murdoch, gezien als de toekomst van de nieuwszender. De Murdochs boden haar een loonsverhoging van ruim 5 miljoen per jaar. Ze zou ruim 20 miljoen dollar gaan verdienen in plaats van 15. Hoeveel Kelly van NBC ontvangt, is onduidelijk, maar volgens Kelly waren andere dingen belangrijker dan geld.

Megyn Kelly was jarenlang het buitenbeentje bij Fox News, omdat ze bij deze conservatieve zender nog weleens tegen de stroom inging. Ze pakte mannen die in haar uitzending vrouwen naar de haard wensten of die vragen hadden over geboorteverlof zo hard aan dat ze later hun excuses aanboden. Ze stak de draak met Karl Rove, de gewezen rechterhand van president George W. Bush, toen Rove tijdens verkiezingsnacht 2012 maar bleef beweren dat Mitt Romney nog aan de winnende hand was, terwijl de andere (echte?) experts allang Barack Obama gewonnen hadden gegeven. "Is dat rekenkunde die je als Republikein doet om je beter te voelen?" vroeg ze hem, in een miljoenen keren gedeeld segment.

Na die verkiezingen kreeg ze haar eigen uur op de zender, van 21 tot 22 uur in New York tijd, waarmee ze het rechtse kijkcijferkanon Bill O'Reilly, die aan haar programma voorafging, al gauw qua kijkcijfers op de hielen zat. Ze werd de op een na meest bekeken figuur op Amerikaanse nieuwszenders na O'Reilly. Ze had globaal iets minder kijkers maar klopte O'Reilly in de 'jongere' markt, bij kijkers tussen 25 en 44 jaar. Ze ging, in tegenstelling tot O'Reilly, live en terwijl je bij O'Reilly met de ogen dicht kunt raden welke kant hij opgaat, kwam Kelly vaker onverwacht uit de hoek. The New York Times vond zelfs een term uit voor de onverwachte afwijkingen van de conservatieve norm: een 'Megyn Kelly Moment'.

Zo'n 'Megyn Kelly Moment' konden 25 miljoen kijkers in augustus 2015 meemaken tijdens het eerste presidentiële debat in de Republikeinse voorverkiezingen. Kelly was in aanloop naar dat debat ziek geworden, en er stond naar haar zeggen een kotsemmer klaar toen ze haar vraag stelde. Het werd de drukst besproken vraag uit de hele campagne. "Je hebt vrouwen die je niet aanstaan 'vette varkens' genoemd, 'honden', 'slonzen' en 'walgelijke dieren'," begon ze.

Trump probeerde zich er met een grapje van af te maken. Hij zei dat hij alleen tv-figuur en actrice Rosie O'Donnell zo had genoemd. Kelly ging verder: "Op je Twitter-account verschenen negatieve opmerkingen over hoe vrouwen eruitzien. Je hebt ooit een deelnemer aan (het tv-programma) Celebrity Apprentice gezegd hoe mooi het zou zijn haar op haar knieën te zien. Klinkt dat als het temperament van iemand die we als president moeten verkiezen? En hoe zal je antwoorden op de aantijging van Hillary Clinton dat je deel uitmaakt van de oorlog tegen vrouwen?"

Trump kon tijdens het debat zijn irritatie nog min of meer verbijten, maar naderhand liet hij een tweet-offensief op Kelly los, gevolgd door een laatdunkend interview waarin hij haar vraag leek toe te schrijven aan "die tijd van de maand". Er kwam bloed "uit haar waar dan ook", zei hij woordelijk.

De eenzijdige oorlog van Trump tegen Kelly duurde minstens 9 maanden, luwde dan even omdat de twee een "verzoenend", en dus nietszeggend interview hadden, maar flakkerde later toch weer op. Dit toonde onder meer aan dat Trump de conservatieve zender niet als essentieel beschouwde voor zijn verkiezingscampagne. Hij kwam in de maanden na haar vraag vaker bij andere zenders aan het woord, onder meer bij CNN dat toen wat blij was met de vele optredens van de kandidaat.

Trump voerde het gevecht met Kelly zonder veel terughoudendheid, en op meerdere fronten. Hij retweette het woord 'bimbo' inzake Kelly, en hij noemde haar 'een lichtgewicht', en 'overschat'. Hij deelde 'glamourfoto's' van haar - ook om haar serieux in twijfel te trekken (Trumps echtgenote kwam aan de kost als model).

Sinds de frontale botsing met Trump krijgen Kelly en haar familie gewapende bescherming. Zo bedreigend werden sommige reacties van Trumpgetrouwen beschouwd. Maar haar kijkcijfers liepen niet terug en bleven zelfs stijgen - misschien omdat ze een anti-Trump publiek aantrok.

Kelly reageerde in de eerste maanden en tot de verkiezingen niet publiekelijk op het conflict met Trump, behalve door haar beruchte vraag als journalistiek verantwoord te verdedigen. Maar ze voelde zich, liet ze in enkele interviews blijken, niet helemaal lekker bij de gedachte dat haar collega's Bill O'Reilly en de nog meer Trump-minnende Sean Hannity, om de haverklap Trump interviewden, maar nooit een woord zegden ter verdediging van Kelly of om Trump in scheldmodus terecht te wijzen.

Ook toenmalige CEO van Fox News, Roger Ailes, een persoonlijke vriend van Trump, gaf haar volgens een boek dat Kelly in november - na de verkiezingen - publiceerde niet zijn volle steun. Hij wilde dat ze haar kritische houding ten opzichte van Trump milderde. In dat boek, Settle for More, wierp ze ook vragen op rond het tv-debat. Was ze zomaar ziek geworden of was die ziekte een gevolg van de koffie die een chauffeur haar had doen drinken? Hoe wist Trump op voorhand dat ze een harde eerste vraag zou stellen? Wie had hierover geklikt? Ze had, schreef ze ook, in de aanloop naar de verkiezingen cadeaus van Trump geweigerd.

Ongewenste intimiteiten van de baas

2016 werd al net zo woelig als 2015 voor Kelly, die in juli aan onderzoekers vertelde dat baas Roger Ailes ook haar seksueel had lastiggevallen. Haar bijdrage aan een serie klachten, die was gestart door een ontslagen collega, was volgens sommigen het doorslaggevend element voor het ontslag van Ailes.

Vader en zoons Murdoch, die Kelly bedankte in haar eigen ontslagbericht op Facebook, vonden dat Kelly belangrijker was voor hun zender dan Ailes, omdat zij de toekomst vertegenwoordigde.

Ze boden haar volgens eensluidende berichten in de Amerikaanse pers "meer dan 20 miljoen dollar" per jaar.

Maar Kelly had ook andere overwegingen. Na de Trump-overwinning zitten O'Reilly en Hannity op rozen, terwijl de 'objectieve journalisten' van Fox hun weg moeten vinden in de nieuwe situatie. Haar late uitzenduur maakt dat ze de avonden niet met haar kinderen kan doorbrengen. En de dagelijkse nieuwsuitzendingen maakten dat ze haar ambities voor diepgravende gesprekken moest opbergen.

Kelly, die einde contact was, had volgens The New York Times behalve van Fox ook concrete voorstellen van ABC, CNN en NBC. Uiteindelijk verkoos ze de aanbieding van het politiek neutrale, centristische NBC.

Ze krijgt er een dagelijks programma dat overdag wordt uitgezonden en waarin grotere interviews wel mogelijk zijn. Tevens krijgt ze een uitzending op zondagavond en zal ze ingeschakeld worden in de politieke verslaggeving van de zender.

Hoe dat dagprogramma er precies zal uitzien, en hoe NBC dat programma in een verbrokkelde markt, waarbij lokale tv-stations zelf over de programmatie beslissen, op korte termijn nationaal zal uitgezonden krijgen, is nog niet duidelijk. NBC maakt zich sterk dat de technische hindernissen snel opgeruimd zullen worden.