Football Leaks: de schandalen die de supporter niet wil zien

Als u een romantisch idee koestert van hoe voetbal hoort te zijn, met zijn sportiviteit en cameraderie, dan leest u maar beter niet verder. Het internationale clubvoetbal blijkt namelijk een schimmenwereld die in de ban is van hebzucht. Vuile trucs van zaakwaarnemers, belastingontduiking, commissies onder tafel, vervalste boekhoudingen: in het voetbal zijn de excessen van het grote geld in elke porie binnengedrongen. 'En de fans hebben niet door dat zij met elk ticket, elk voetbalshirt en elk tv-abonnement bijdragen aan een tot op het bot corrupt systeem dat zichzelf dankzij hen in stand houdt', vertelt John. De jonge Portugees is de bron achter Football Leaks, het grootste datalek in de geschiedenis van de profsport. John bezorgde het Duitse blad Der Spiegel 18,6 miljoen documenten uit de onderbuik van het voetbal, goed voor 1,9 terabyte of 9 externe harde schijven. Het gaat om contracten, brieven, werkdocumenten, e-mails, chatgesprekken, foto's en excelfiles. Der Spiegel deelde die enorme databerg met de European Investigative Collaborations (EIC), een internationaal mediaconsortium.

