Live Florida: zes miljoen mensen moeten huizen verlaten voor orkaan Irma

08:18

Ook orkaan Katia aan land in Mexico, Jose nadert categorie vijf

Orkaan Katia is aan land gegaan in Mexico, meldt het Amerikaanse Nationaal Orkaancentrum. Katia is aangekomen in Tecolutla, in het noorden van het land, in de staat Veracruz in de Golf van Mexico. Katia is een orkaan van categorie 1 en haalde windsnelheden tot 120 km per uur. Het zuiden van Mexico werd donderdag bovendien getroffen door een zware aardbeving. Daarbij zijn minstens 60 doden gevallen.

Intussen nadert orkaan Jose, die min of meer het spoor van Irma volgt, in kracht categorie vijf, de hoogste. Een aantal eilanden die door Irma zijn verwoest, riskeren er opnieuw flink van langs te krijgen. Er is een orkaanwaarschuwing van kracht voor Barbuda, Anguilla, Sint-Maarten en Saint-Barthélemy (ook bekend als Saint Barts).