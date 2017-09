Live Florida voelt Irma komen, gouverneur waarschuwt voor stormgolven van 4,5 meter hoog

11:14

Orkaan Jose laat Sint-Maarten links liggen

Het is volgens waarnemers wel nog afwachten hoeveel schade de storm op het eiland heeft aangericht, nadat orkaan Irma het eiland grotendeels al had verwoest. 'Sint-Maarten is een totale chaos. Er is heel veel schade aan gebouwen en huizen. Hier is veel hulp nodig. Defensie levert noodhulp, maar daarna moet nog heel veel gebeuren', zegt de Nederlandse commandant André van der Kamp. Met de komst van orkaan José zaterdag is het Nederlandse schip de Pelikaan weer teruggegaan naar Curaçao. De Zeeland ging uit veiligheidsoverwegingen enkele tientallen kilometers uit de kust om de tropische storm af te wachten. Daarbij bleven bewapende mariniers en medisch personeel aan land.

Om de noodhulp op Sint-Maarten weer te hervatten, probeert de commandant opnieuw contact te maken met het eiland. 'We hopen dat nieuwe schade meevalt', laat hij weten nadat José is gepasseerd. Volgens Van der Kamp hebben zijn mariniers meegeholpen de orde op het eiland te herstellen en zullen ze dat voorlopig blijven doen. De plunderingen die vrijdag en zaterdag nog bezig waren, noemde Van der Kamp incidenten. 'Zoals ik het zie, is het eiland grotendeels onder controle.'

José liet ook Barbuda, een klein eiland dat quasi vernield werd door Irma, links liggen. Het merendeel van de 1.800 inwoners waren na Irma op tijd geëvacueerd naar het nabij gelegen eiland Antigua. Volgens de premier is 95 procent van de woningen op Barbuda vernield. Er kwam één persoon om het leven.