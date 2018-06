First Lady brengt bezoek aan Amerikaans-Mexicaanse grens

Zelf heeft ze, volgens Amerikaanse media, de zijde van de kinderen gekozen.

Haar vliegtuig is om 17.50 uur Belgische tijd in de gietende regen in McAllen in Texas geland, meldden meerdere Amerikaanse media. President Donald Trump heeft het bezoek bevestigd.

De First Lady (48) wil migrantenkinderen ontmoeten en "faciliteiten" bezoeken, zegt haar kabinet. Het gaat in het bijzonder om een detentiecentrum waar nu 55 kinderen verbijven. De kinderen zijn tussen 5 en 17 jaar oud. Zij komen uit de Centraal-Amerikaanse landen Honduras en El Salvador. Ze zijn door de autoriteiten van hun ouders gescheiden, de anderen kwamen als niet-begeleide minderjarige aan. "Zij wil zien wat het in werkelijkheid is", citeert nieuwszender CNN een woordvoerster.

Melania Trump informeerde hij het personeel naar de gezondheidstoestand van de kinderen en de condities waarin ze daar vertoeven. In het detentiecentrum heeft zij de sociale werkers bedankt voor hun "hard werk, mededogen, en vriendelijkheid".

De presidentsvrouw heeft gevraagd hoe zij kan helpen de kinderen "zo snel mogelijk" met hun gezin te herenigen, aldus CNN. De First Lady zal ook een centrum van de grenspolitie en de douane bezoeken, zegt haar kabinet. Zij "wil er meer horen hoe de regering kan voortbouwen op de reeds bestaande inspanningen om kinderen met hun gezin te herenigen".

Woensdag zei Trump zelf dat zijn dochter Ivanka en zijn echtgenote in de bres waren gesprongen voor de honderden kinderen die van hun onwettig ingeweken ouders zijn gescheiden. Hij heeft een decreet ondertekend om een einde aan die praktijk te maken en de weg vrij te maken voor hereniging. Tegelijk zei hij vast te houden aan zijn beleid van nultolerantie inzake illegale immigratie.

Melania Trump heeft enkele dagen geleden ook openlijk het beleid van haar man bekritiseerd, net als alle vier nog levende vroegere First Ladies dat hebben gedaan. Het bezoek aan de grens was al gepland voor de Republikeinse miljardair het decreet ondertekende. Maar de president heeft zijn vrouw niet gestuurd.