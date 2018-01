Fire and Fury-auteur Michael Wolff: 'Trumps medewerkers proberen het land tegen hem te beschermen'

Het waren spannende dagen voor Michael Wolff (64), toen we onze afspraak met hem hadden. De eerste voorpublicaties van zijn boek over Donald Trump in het Witte Huis waren net verschenen, en het zat eraan te komen dat Fire and Fury in Washington een storm teweeg zou brengen. Toen probeerde de Amerikaanse president de publicatie tegen te houden. Wolffs uitgever reageerde laconiek: hij besliste om het boek net snéller in de handel te brengen. De New Yorkse journalist werd op slag beroemd als 'de man die Trump uitdaagde'.

