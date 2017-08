Fipronilcrisis: Nederlandse pluimveehouders willen voedselautoriteiten voor de rechter

De NVWA moet waken over de voedselveiligheid maar heeft dat niet goed gedaan, zegt LTO-bestuurslid Hugo Bens, zelf pluimveehouder. 'In november had de NVWA ons al kunnen waarschuwen, want het gebruik van fipronil was bij ze bekend. Dan hadden wij er als sector op kunnen anticiperen. Dat hebben ze niet gedaan.'

In de nasleep van de eiercrisis bleek dat de NVWA al vorig jaar tips had gekregen over het gebruik van fipronil in kippenstallen, maar dat leidde toen niet tot ingrijpen. Het giftige bestrijdingsmiddel bleek in eieren terechtgekomen.